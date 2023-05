L’ultimo miracolo di Dazn durante Spezia-Milan | la profezia del palo di Tonali – Il video

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilnon è riuscito a scrollarsi di dosso le tossine di Champions dopo la sconfitta nell’andata dell’Euroderby contro l’Inter e in campionato è caduto in casa delloper 2-0. Una brutta sconfitta che preoccupa Pioli e i suoi impegnati nella combattutissima corsa alle prime quattro posizioni. A far arrabbiare i tifosi e gli spettatori che hanno seguito la partita in televisione suc’è stato però un motivo in più. Alcuni utenti sui social hanno sottolineato problemi tecnici e ritardi nel segnale. Audio esono andati fuori sincrono, così al settimo minuto il telecronista «ha visto» il tiro di Sandrosulprima che arrivassero le immagini a casa, quando per i telespettatori il pallone era ancora in viaggio verso la rete. May 13, 2023 May 13, 2023 ...

