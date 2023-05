Lukaku trascina l’Inter | col Sassuolo termina 4-2 | agganciata la Juve

(Di sabato 13 maggio 2023) Ancora una vittoria perdi Inzaghi, i nerazzurri, dopo il successo in Champions League contro il Milan, vincono anche in campionato. Nella 35ª giornata di Serie A Inzaghi ritrova un super, autore oggi di una splendida doppietta. E’ stato proprio il belga a portare in vantaggionella sfida contro il. Ci ha pensato poi Tressoldi, con un autogol, a regalare ai padroni di casa il gol del raddoppio. Lautaro Martinez, al 58?, ha segnato la rete del 3-0, mandando in estasi tutto il pubblico dello Stadio San Siro. Ilha però reagito e spaventato avversari e spettatori: gli ospiti hanno accorciato le distanze con Henrique e Frattesi, portando la sfida sul 3-2. Solo sul finale, all’89’ha chiuso definitivamente i giochi: la partita è ...

L'Intre batte 4 - 2 il Sassuolo a San Siro e, in attesa di Juve - Cremonese di domani sera, aggancia proprio i bianconeri al secondo posto. In copertina va Romelu, che apre le marcature e poi chiude i giochi nel finale sul 4 - 2 dopo che il Sassuolo aveva accorciato da 3 - 0 a 3 - 2 con le reti di Matheus Henrique e Frattesi. Per l'Inter anche l'autorete ...Sul futuro di Romelu: 'Anche per lui vale l'analisi sulla stagione anomala, era alle prese ... Lui, si è integrato con noi e con la città, averlo è una cosa positiva, ma non è nostro. Da ...Quante chance hadi rimanere all'Inter da 1 a 10 'Credo che anche per lui valga il discorso ... Lui si è integrato molto bene con noi e la città,molto e ha qualità, quindi averlo con ...

Serie A - Inter-Sassuolo 4-2: Lukaku trascina i nerazzurri, emiliani sconfitti con onore Eurosport IT

SERIE A - Doppietta di Lukaku, autorete di Ruan e Lautaro Martinez: l'Inter batte il Sassuolo, a segno con Matheus Henrique e Frattesi.Pagelle e tabellino di Inter-Sassuolo, match di San Siro valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A ...