(Di sabato 13 maggio 2023) Romelupartirà titolare in(stasera alle 20.45). Il centravanti belga ha un ottimo rapporto coi neroverdi. E nella gara odierna punta ad arricchirlo. MUSCOLI RUGGENTI – Romeluè ormai il centravanti ufficiale dell’in Serie A. Motivo per cui lo rivedremo titolare anche stasera, in, nella quartultima giornata di campionato. Contro i neroverdi il belga punta a dare continuità non solo alle ultime presenze dal 1? (4 gol e 4 assist in otto partite). Ma anche all’ottimo ingresso contro il Milan mercoledì, nell’andata delle semifinali di Champions League. Contro i rossonerinon è riuscito a proseguire l’ottimo trend nei derby (5 gol in altrettante gare, prima di quest’anno, dove però ha disputato appena ...

...di affiancare a Marcelo Brozovic (che ha bisogno di giocare) sia Kristijan Asllani chee ... In porta agirà Handanovic e in attacco Correa -. Come sta il Sassuolo I neroverdi sono reduci ...Oramai il gioco delle coppie è noto e assodato: in attaccoè pronto a tornare dall'inizio e ... Marlon resta in preallarme ma Marì non preoccupa DavantiPetagna che vorrebbe esserci ...Diversa appare la scelta sul partner di Lautaro Martinez : Dzeko favoritissimo, anche see il suo ingresso a partita in corso è quanto di più lecito ci si possa attendere. Dumfries e ...

Lukaku scalpita: in Inter-Sassuolo un feeling da riannodare Inter-News.it

L'attaccante belga vuole chiudere alla grande la stagione. Per sdebitarsi della lunga attesa, ma anche per guadagnarsi la conferma ...Tutto fa pensare alla sua titolarità, soprattutto perché contro il Verona è rimasto in panchina per 90 minuti Romelu Lukaku potrebbe rientrare dal primo minuto all’Olimpico. L’Inter è già con la testa ...