Lukaku | «Oggi era un match point! Milan? Hanno vinto lo Scudetto»

(Di sabato 13 maggio 2023) Romeluha parlato dopo Inter-Sassuolo su Sky Sport. La soddisfazione per la doppietta realizzata, ma soprattutto per la grande vittoria 4-2POINT?non ha dubbi sull’importanza della partita: «Sono contento, abbiamouna partita importante perché ogni volta che giochiamo col Sassuolo in casa ci dà sempre fastidio.era importante vincere, una sorta di-point per i primi quattro posti. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. A livello fisico si può sempre migliorare personalmente parlando, ogni giocatore dà il suo per la squadra. Possiamo vincere due trofei, martedì giochiamo contro una squadra che halo. Gara difficile, faremo il massimo. Titolare al Derby? L’Inter è più importante, se il mister ...

In copertina va Romelu, che apre le marcature e poi chiude i giochi nel finale sul 4 - 2 ...cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo...Serve l'assist a, ma per il resto va spesso in affanno da quel lato. Si perde Henrique in occasione del gol, ma permette anche il cross per il raddoppio di Frattesi. DE VRIJ 6,5 Comanda la ...Grazie ad un super gol di Romelu, la 'Beneamata' targata Simone Inzaghi ha sbloccato la ... 2023 Purtroppo Bellanova adha solo il fisico. Tatticamente e tecnicamente è pressoché nullo. ...

Decisiva la doppietta di Lukaku, intervallata dall’autogol di Tressoldi e dalla rete di Lautaro. Dopo soli undici minuti il Sassuolo pericoloso con la rete annullata a Berardi a causa della posizione ...Romelu Lukaku segna due gol alla sua maniera e l'Inter supera un Sassuolo sempre propositivo, guidato da un ottimo Berardi.