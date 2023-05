Luci a San Siro | ancora una volta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag – Dopo vent’anni dal drammatico derby di Champions di semifinale e dopo diciotto da quello ai quarti celebre per le torce interiste a Dida (entrambi a favore del Milan), Milano torna a ospitare una stracittadina europea con in palio un posto in finale ad Istanbul. Non vivo più a Milano da otto anni e in questo periodo, dopo quasi quarant’anni di stadio, la mia frequentazione di Sanè diventata sempre più sporadica, non tanto per la distanza ma proprio perché il calcio negli ultimi anni è cambiato così tanto che faccio sempre più fatica a riconoscermi. Ma va da sé che un evento del genere non possa lasciarmi indifferente: il Milan nella mia vita non ha significato solo una fede, ma anche un’eredità famigliare che arriva da mio padre ed un sistema di contatti ed amicizie che sono rimaste intatte negli anni, anche se magari ci si vede solo ...