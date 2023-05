Luce Dei Tuoi Occhi | su Canale 5 il coming out di un personaggio transgender | “Sono sempre stata donna”

Leggi su biccy

(Di sabato 13 maggio 2023) Il mondostato poco rappresentato nelle serie italiane, soprattutto quello dei minorenni. Nel recente passato però le coseun po’ cambiate e lo abbiamo visto nella serie Prisma su PrimeVideo e questa settimana su5 durante la seconda stagione della fictionDei Mieicon Anna Valle. Mattia Carrano: i segreti per recitare i due gemelli in Prisma, la serie LGBT del momento https://t.co/b9KDpxvcLr — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2023 In entrambe le serie i protagonistidue coppie di gemelli e se uno di loro si sente di appartenere al genere di nascita, l’altr? no. In Prisma avevamo Andrea e Marco, mentre inDei Mieiabbiamo Andrea e Maurizio. A interpretare i gemelli Andrea e ...