Lucca | bimba di 5 mesi lasciata sotto il sole nell’auto | denunciati i genitori singalesi

(Di sabato 13 maggio 2023)per aver lasciato la loro, di appena cinque, chiusa in autoil: erano andati a fare spese al centro commerciale di. Nei guai è finita una coppia diche il pomeriggio del 9 maggio aveva "parcheggiato" la figlia in strada, nelle ore più calde della giornata. E' stato un passante ad avvisare i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano che hanno aperto l'auto e soccorso la piccola trasportata poi dagli operatori del 118 all'ospedale San Luca di, dove, dopo essere stataposta ad accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di tre giorni.

Lucca, 13 maggio 2023 - Hanno lasciato la loro bimba, di appena cinque mesi, chiusa in auto sotto il sole e sono andati a fare spese al centro commerciale. E’ successo nel pomeriggio del 9 maggio. La ...Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano hanno denunciato due coniugi originari dello Sri Lanka, un 32enne e una 29enne residenti a Lucca, per il reato di abbandono di minori aggr ...