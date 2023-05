Luca Barbareschi verso Rai3 | un nuovo programma in due puntate

(Di sabato 13 maggio 2023)arriva su Rai 3 con untutto suo. Dopo le polemiche sulle denunce per molestie che «servono a farsi pubblicità» l’attore, regista e produttore avrà un format che prevede duein seconda serata. Per adesso. Ma si spera di farlo diventare una vera e propria trasmissione a partire dall’anno prossimo. La partenza è prevista per ottobre. Mentre lunedì, fa sapere Repubblica, si insedierà ilad Roberto Sergio, insieme a Giampaolo Rossi direttore generale. Nel Cda già fissato per giovedì si aprirà il valzer delle poltrone. Partendo dalle direzioni di genere. Dopo le sue dichiarazioni sulle molestie nei confronti disi erano scatenate le proteste. Che avevano portato anche a una manifestazione davanti al Teatro Eliseo. Anche l’attrice Jasmine ...

Emy Buono ha denunciato di essere stata vittima di abusi sessuali durante la festa dello scudetto, ma in molti l'hanno accusata di «essersela cercata»: Ecco perché è problematica questa frase.