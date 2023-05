Lo voleva il Milan | lo prova a prendere l'Arsenal | Arteta fa all-in su un difensore

...che la semifinale non ha lasciato solo segni evidenti sul morale di Milanello e del mondoma ... "Non ciil ko di Bennacer, Leao più Krunic e Messias dovrebbero rientrare nel derby" è il ...Così il tecnico del, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida in casa dello Spezia e ai ... sia per il momento della stagione che per la delicatezza della situazione, che non ci. Ma fanno ...TV il tecnico ha parlato così: "Sarà una partita pesante per il campionato e per la ... Sugli infortuni dei suoi ragazzi ha detto: "Quello di Bennacer non ci, sia per il momento della ...

Milan, Shevchenko: “Galliani non voleva prendermi perché …” | VIDEO Pianeta Milan

A Spezia senza sette titolari: dopo Bennacer, ko pure Krunic e Messias. Pioli: "Leao contro l'Inter" Milano. I quattro giorni che possono sconvolgere il presente e il futuro del Milan cominciano quest ...L'attaccante della Cremonese, Daniel Ciofani (38 anni) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In estate non partivo in alto nelle gerarchie, sicuramente non tra i titolari. Ma io h ...