Lo Spezia torna a vincere | col Milan! Non lo faceva dall’Inter

(Di sabato 13 maggio 2023) Il Milan fa turnover in vista del derby contro l’Inter (vedi formazioni) e… perde! Lo, che non trovava i tre punti dal 10 marzo contro i nerazzurri, si impone 2-0 con un eurogol dell’ex Primavera Esposito. ANCORA SCONFITTI! – Lonon vinceva dal 10 marzo, 2-1 all’Inter. Dopo oltre due mesi di nulla riprende la marcia salvezza battendo 2-0 il Milan, o meglio il turnover voluto da Stefano Pioli per la Champions League. Sei minuti e mezzo per una discesa di Sandro Tonali, dai venti metri destro rasoterra sul palo. Poco dopo Bartlomiej Dragowski deve invece intervenire, per negare lo 0-1 a un tiro potente di Theo Hernandez. Per metà primo tempo molto meglio il Milan, poi emerge loche spreca con Kelvin Amian (di testa fuori). Da lì la partita cambia, coi liguri che prendono campo e anche fiducia pur senza creare ...

Lo Spezia travolge il Milan, al Picco finisce 2-0: in rete Wisniewski e Esposito Il Secolo XIX

Clamoroso al Picco: lo Spezia di Leonardo Semplici batte il Milan di Stefano Pioli e rilancia le ambizioni di salvezza