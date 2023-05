Lo Spezia stende 2-0 il Milan e si rilancia nella corsa salvezza | rossoneri ancora ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) La doppia prima volta in Serie A di Wisniewski ed Esposito rischia di riscrivere la lotta Champions e quella per non retrocedere. Dopo aver battuto l'Inter lopiega al 'Picco' anche il, domato nel quarto d'ora finale in una gara in cui il Diavolo ha confermato di essere un'altra squadra senza i titolarissimi in campo. Per iè una brusca frenataai primi quattro posti e, come se non bastasse, un pessimo avvicinamento all'euroderby di ritorno, dove Calabria e compagni sono chiamati a una complicata rimonta. A uscire con il morale rinfrancato e con l'entusiasmo a mille dal match di Lasono invece i ragazzi di Semplici, bravi a difendersi nel primo tempo e a colpire un Diavolo stanco e scaricoseconda parte di gara, con le ...