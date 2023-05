Lo Spezia piega il Milan | rossoneri sempre più lontani dal 5° posto

(Di sabato 13 maggio 2023) La 35ª giornata di Serie A non sorride al. Idi Pioli, dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter, hanno incassato oggi un’altra pesante sconfitta. Al Picco sono stati i padroni di casa delloa portare a casa 3 punti preziosi, fondamentali in zona salvezza, portandosi a 30 punti, confermandosi in 18ª posizione. Resta fermo in 5ª posizione, a 61 punti, invece il, allontanandosipiù dal quinto. Solo dopo 75? minuti i padroni di casa hanno sbloccato il match con una rete di Wisniewsi, all’86’, poi, Esposito ha chiuso definitivamente i giochi con la rete del raddoppio. Ihanno avuto diverse occasioni, con Tonali che ha colpito un palo nel primo tempo e Hernandez e Brahim vicini al gol nel secondo. L'articolo ...

