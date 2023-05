LIVE Spezia-Milan 0-0 | palo di Brahim! Entra De Ketelaere

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Picco,e Milan si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...- Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 13 maggio alle 18,- Milan verrà trasmessa su DAZN. Ecco le formazioni della partita:(3 - 5 - 2): Dragowski; ...Commenta per primo Match decisivo per le ambizioni Champions del Milan e per le speranze di salvezza dello. Segui, insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi da moviola del match.- MILAN (sabato 13 maggio, ore 18) Arbitro: Doveri Assistenti: Bindoni - Bresmes IV Ufficiale: Pairetto VAR: Marini AVAR: Mariani

Spezia-Milan 0-0: palo di Tonali | La diretta La Gazzetta dello Sport

65' Azione personale di Origi sulla sinistra, Divock si accentra e prova la botta: murato. 64' Doppio cambio per il Milan: De Ketelaere e Ballo-Touré prendono il posto di Saelemaekers e Theo. 63' ...55' Ekdal in scivolata stende Kalulu, Doveri fischia fallo ma non tira fuori il giallo, tra le proteste di tutti i giocatori rossoneri. Partita che si sta innervosendo, l'arbitro non ...