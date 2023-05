LIVE Sonego-Nishioka | ATP Roma 2023 in DIRETTA | il giapponese mise in difficoltà Sinner a Barcellona

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACari amici appassionati di tennis, benvenuti a questo appuntamento con ladel match di secondo turno del Masters 1000 ditra Lorenzoe Yoshihito(25). Oa Sport vi offre l’occasione di seguire l’attesa seconda partita del torinesesenza perdervi neanche un quindici dal Campo Centrale del Foro Italico. L’italiano parte sicuramente favorito, anche se la testa di serie tra i due è il, numero 32 del mondo. L’occasione è ghiotta per avanzare al terzo turno per la terza volta al Foro e regalarsi un’altra sfida da Centrale contro Tsitsipas in un torneo dove Sonny è stato capace di spingersi sino alla semifinale nel 2021, quando si arrese solamente a Djokovic in 3 set. Di ...

Lorenzoha superato il francese Jeremy Chardy e se la vedra col giapponese Yoshihito ... L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis saràsu due canali ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà ...- Chardy: il pronostico Stavoltanon dovrebbe fare scherzi contro un giocatore che ...Oltre a Sinner, Musetti, Berrettini,e Cecchinato ora c'è anche il nativo di Sanremo, che ha ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima ...

LIVE Sonego-Chardy, ATP Roma 2023 in DIRETTA: inizia il cammino al Foro dell'azzurro OA Sport

Lorenzo Sonego è pronto per tornare in campo agli Internazionali d'Italia 2023. Dopo il successo all'esordio contro il francese Jeremy Chardy, il torinese (n.48 al mondo) affronterà oggi il giapponese ...In attesa della conclusione dei match degli azzurri Stefano Napolitano e Matteo Arnaldi, si va verso la chiusura del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma. Altri due tennisti italiani accedo ...