LIVE Sonego-Nishioka | ATP Roma 2023 in DIRETTA | il giapponese fece penare Sinner a Barcellona

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Inizio dei match rimandato, su tutti i campi, alle 11.30. Speriamo si possa iniziare a giocare al Foro Italico. 10.05 Entrambi i giocatori vantano un discreto ma non eccezionale bilancio tra vittorie e sconfitte nel. Quello direcita 11-12, con miglior risultato una coppia di quarti di finale allo Atp 250 mentreha ottenuto 10 vittorie e 8 sconfitte, ottenendo come miglior risultato la semifinale nel primo torneo 250 di Adelaide. 10.00 C’è un precedente ed è positivo per l’azzurro. Si giocò in Principato di Monaco nel 2019, primo turno di qualificazione, in quell’occasione vinse Lorenzo 62 46 60. Cari amici appassionati di tennis, benvenuti a questo appuntamento con la...

