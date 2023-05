LIVE Sonego-Nishioka | ATP Roma 2023 in DIRETTA | giocatori in campo

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00in! Adel Nour il giudice di sedia. Centrale non affollatissimo, temperatura piuttosto fredda! 17.55 Match reso ancora più insidioso dalle condizioni meterologiche, dopo il “mordi e fuggi” di sereno della mattinatana. La terra del Centrale sarà più lenta del previsto e questo sicuramente potrebbe avvantaggiare piùdi. 17.50 Chiude Alcaraz in 2 set agili, ma non troppo ed è quindi il momento del torinese! Isaranno a breve sulCentrale del Foro Italico. 17.45 Alcaraz Ramos 6-4 6-1!! Ina breve Lorenzo. 17.06 Alcaraz-Ramos 6-4! 16.05 Garcia Osorio 4-6 4-6! Adesso inAlcaraz poi sara la volta di ...

Quattro italiani impegnati oggi al Foro Italico per il secondo turno della parte bassa del tabellone. Ora in scenasul Centrale contro il giapponese Nishioka, più tardi sullo stesso campo ci sarà il derby Musetti - Arnaldi. Sulla Grand Stand, invece, giocherà Cecchinato con Bautista Agut. Gli Internazionali ...Riflettori puntati sugli italiani, con ben quattro azzurri in campo: Lorenzosfida Nishioka, Marco Cecchinato affronta Bautista Agut e infine il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi . ...Aprirà le danze del tennis italiano, Lorenzocome terzo match in programma sul Centrale ... Il torneo maschile saràsu due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno , mentre i doppi ...

LIVE Sonego-Nishioka, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il giapponese fece penare Sinner a Barcellona OA Sport

È il giorno del debutto del numero 2 al mondo, che sfida il connazionale. In campo quattro italiani: Sonego, Cecchinato e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Il gioco riprenderà non prima delle 12.45. Gli addetti alla manutenzione stanno già scoprendo i campi, tra pochi minuti si dovrebbe iniziare! 11.10 Iniz ...