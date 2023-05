LIVE Salernitana-Atalanta 1-0 | che gol Candreva!

(Di sabato 13 maggio 2023), match in programma oggi alle 15 allo Stadio Arechi e in diretta tv e streaming su DAZN, è la prima delle tre partite...

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Entrambe le squadre sono a caccia di punti pesanti: ladi Paulo Sousa , 15esima in classifica con 35 punti, a +8 sul terzultimo posto e reduce dalla sconfitta con l'Empoli, cerca un ...- Atalanta: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma sabato 13 maggio alle 15,- Atalanta verrà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:...

84' Botta di Kastanos al volo dalla distanza, palla strozzata che termina fuori 83' CHE INGRESSO DI CANDREVA! Salernitana arrembante in questo finale, Atalanta alle corde! 61' Ancora pericolosa l'Atal ...57' PIATEK! ALTRA GRANDE OCCASIONE! Scappa via Botheim che la mette forte al centro, Sportiello esce di pugni e Piatek di tuffo non riesce a corregerla in rete. Grande occasione per il polacco, e Sale ...