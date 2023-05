LIVE Salernitana-Atalanta 0-0 | che occasioni per Dia e Piatek!

(Di sabato 13 maggio 2023), match in programma oggi alle 15 allo Stadio Arechi e in diretta tv e streaming su DAZN, è la prima delle tre partite...

- Atalanta: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma sabato 13 maggio alle 15,- Atalanta verrà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:...Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Entrambe le squadre sono a caccia di punti pesanti: ladi Paulo Sousa , 15esima in classifica con 35 punti, a +8 sul terzultimo posto e reduce dalla sconfitta con l'Empoli, cerca un ...

57' PIATEK! ALTRA GRANDE OCCASIONE! Scappa via Botheim che la mette forte al centro, Sportiello esce di pugni e Piatek di tuffo non riesce a corregerla in rete. Grande occasione per il polacco, e Sale ...Atalanta come da previsioni della vigilia, Salernitana con tante novità, a partire dal modulo: 3-4-1-2 che ha tutta la parvenza di un 3-4-3 con Piatek, Botheim e Dia dal primo minuto insieme per la pr ...