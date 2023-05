LIVE Musetti-Arnaldi | ATP Roma 2023 in DIRETTA | manca una partita al derby azzurro | ma attenzione all’incognita pioggia

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 È appena terminato il programma diurno sul centrale del foro italico, con la vittoria di Lorenzo Sonego su Yoshihito Nishioka per 7-5, 6-3. A breve dovrebbe iniziare l’incontro tra Gauff e Bouzkova, che precede iltraed. Il condizionale è d’obbligo visto che attualmente aè ricominciato a piovere. 19.52 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di secondo turno dell’ATP Master 1000 di. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di ...

Riflettori puntati sui quattro azzurri in campo: Lorenzo Sonego sfida Nishioka, Marco Cecchinato affronta Bautista Agut e infine il derby tra Lorenzoe Matteo Arnaldi . Segui la giornata in ...Ora in scena Sonego sul Centrale contro il giapponese Nishioka, più tardi sullo stesso campo ci sarà il derby- Arnaldi. Sulla Grand Stand, invece, giocherà Cecchinato con Bautista Agut. Gli ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 20:30 .- Arnaldi: il pronostico Benché Matteo Arnaldi stia attraversando un gran ...

LIVE Musetti-Arnaldi, ATP Roma 2023 in DIRETTA: l'atteso derby italiano in serata OA Sport

Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valevole come secondo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2023 ...È il giorno del debutto del numero 2 al mondo, che sfida il connazionale. In campo quattro italiani: Sonego, Cecchinato e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi ...