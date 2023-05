LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | comincia la Sprint Race | Bagnaia sfida Marquez

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 14.40 Pur essendo una presenza pressoché fissa, la gara transalpina ha cambiato ripetutamente palcoscenico, venendo ospitata da una pletora di circuiti differenti. Nel corso del XX secolo si sono avvicendante le piste di Albi, Rouen, Reims, Clermont-Ferrand, Le Mans, Paul Ricard, Nogaro e Magny-Cours! La situazione è cambiata con l’avvento del III millennio, in quanto dal 2000 la prova si è stanziata definitivamente a Le Mans. 14.38 Il GP difu inserito nel calendario iridato nel 1951 e, da allora, ha raramente mancato l’appello. Non a caso l’ultima assenza è datata 1993. 14.34 Quattro presenze in, nessun podio. Fra tutti gli autodromi attualmente presenti in calendario, solo il Montmelò dice peggio a Pecco. La pista catalana è la sua ...

... PaddockOre 11: gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20) Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14: gara(...Scocca l'ora della gara sprint a Le Mans, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW dalle 15: Bagnaia scatterà in pole, con lui in prima fila anche Marc Marquez e Luca Marini. Bezzecchi partirà 7°, addirittura 13° Fabio Quartararo Nonostante il sesto ...... gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20) Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14: gara(...

Qualifiche del Gp di Francia, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Diretta MotoGP - Le Mans, Pecco Bagnaia parte in pole ma non può stare tranquillo: alle sue spalle Marc Marquez è pronto a combattere per la vittoria.Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Le Mans! A partire dalle 15:00 inizieremo la diretta della mini gara che assegnerà metà punteggio ai prim ...