LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bagnaia beffa Marquez ed è in pole! Griglia di partenza | Sprint Race alle 15 00

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI11.40 Appuntamento15.00 per la, vi aspettiamo. Un saluto sportivo. 11.38è contentissimo ai box, festeggia con i meccanici. Chiaramente con lui in sella la Honda è un’altra cosa… 11.37 L’esultanza diche stringe il pugno destro dopo la pole: The Champ strikes back! @PeccoDENIES @marc93! #FrenchGP pic.twitter.com/S2PpFq1Usa —(@) May 13,11.36 Molto sfortunato Vinales, che di fatto non ha potuto provare a migliorarsi a causa di un problema tecnico. Il 6° posto gli sta davvero stretto. 11.34 Per...

Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...In corso le Libere 3(diretta su Sky Sporte in streaming su NOW), ultima sessione prima delle qualifiche. Nella notte ha piovuto a Le Mans, la pista si è asciugata durante le Libere di Moto3 e Moto2 ma in alcuni tratti risulta ancora ...Seconda giornata di attività in pista a Le Mans per i piloti della, impegnati nel fine settimana del Gran Premio di Francia. Come determinato dal nuovo format, il sabato è denso di ...

Qualifiche del Gp di Francia, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 1'30"705 per Bagnaia, che stampa la pole davanti a Marquez, preceduto di 58 millesimi. In prima fila anche un super Luca Marini, 3° a 0.137. 11.31 PECCO ...La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp di Francia, valevole per il mondiale MotoGP 2023.