LIVE Milano-Conegliano 24-26 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | Haak chiude un primo parziale tirato!

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Errore in attacco di Sylla. 2-2 Mani-out di Thompson da posto due. 1-2 Diagonale nei tre metri di. 1-1 Murone di Fahr su Thompson. 1-0 Si riparte con un errore al servizio di Lubian. 22:10vince unset tirato e ricco di pathos, anche se non bellissimo dal punto di vista del gioco. La tensione si è sentita tutta, con entrambe le squadre abbastanza fallose, alla fine a fare la differenza sono stati i particolari. 24-26ilset! 24-25 Pallonetto spinto di Robinson-Cook che, non senza fortuna, cade nel campo di. 24-24 Mani-out di Larson, set-point annullato. 23-24tempo di De Kruijf in rigiocata, che coraggio di Wolosz. 23-23 ...

LIVE Milano-Conegliano, Finale A1 volley femminile in DIRETTA: match-point scudetto per le padrone di casa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Conegliano, match valido per gara-4 della finale Scudetto della Serie A di vo ...