LIVE Milano-Conegliano 0-2 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | Haak trascina le Pantere nel secondo set!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Non poteva che chiuderla un’imperiosa. 20-24 Diagonale profonda di Sylla da posto quattro. 19-24 Mani-out di, ci sono 5 set-point per. 19-23 Pallonetto spinto di Stysiak, 7 punti con il 67% in attacco per lei. 18-23 Plummer pianta un chiodo in parallela. 18-22 Candi pronta dai nove metri. 18-22 Bordata pazzesca si Stysiak, ottimo ingresso per la polacca. 17-22 In rete il servizio di Begic. 17-21 Begic prende il posto di Larson. 17-21 Stysiak gioca sulle mani del muro di De Kruijf. 16-21 Gennari in campo per la battuta. 16-21 Invasione a rete di Larson. 16-20 Ancora un punto da posto due per Stysiak. 15-20 Diagonale profonda di Stysiak. 14-20 Robinson-Cook approfitta di una slash. 14-19 Errore di Folie,...