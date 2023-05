LIVE Milano-Conegliano 0-0 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | si comincia in un’Arena di Monza spettacolare!

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Larson a segno con l’ausilio del nastro questa volta. 5-4 Punto confermato per. 5-4 Larson non trova le mani del muro, Gaspari chiama challenge. 5-3 Fast di Stevanovic a chiudere il primo scambio lungo della partita. 4-3 Muro a tetto di Haak su Sylla. 4-2 Diagonale profonda di Sylla da posto quattro. 3-2 Errore dai nove metri anche per Folie, inizio contratto per entrambe le formazioni. 3-1 Lungo il servizio di Lubian. 2-1 Fuori misura in attacco Thompson. 2-0 Errore in copertura di Wolosz, partenza estremamente fallosa di. 1-0 Si parte con un errore in fast di Lubian. 21:30risponde con: Orro, Thompson, Folie, Stevanovic, Sylla, Larson e Parrocchiale. 21:29 Questo il sestetto di: Wolosz, Haak, ...

LIVE Milano-Conegliano, Finale A1 volley femminile in DIRETTA: match-point scudetto per le padrone di casa OA Sport

DIRETTA LIVE di Milano-Conegliano, match valido per gara-4 della finale Scudetto della Serie A di volley femminile.