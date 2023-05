LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Asya Tavano supera il primo turno e affronta la francese Dicko

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41: Il russo Tasoev batte per waza ari l’olandese Meyer ed è agli ottavi 11.35: Vittoria per l’ungherese Sipocz ai danni dell’algerino Belrekaa 11.30: Il cubano Grandail senegalese Ndiaye, il tagiko Rakhimov batte il rappresentate della Guinea Fofana, il giapponese Kageurail russo Bashaev 11.27: Il rappresentante degli Emirati Arabi Magomedomarov batte il coreano Kim, il tedesco Koneil cileno Solis 11.23: L’uzbeko Yusupov che batte lo sloveno Dragic. Il kazako Krizbay batte l’estone Piilinn Turk e si qualifica per i sedicesimi, vittoria per il brasiliano Silva sull’ecuadoriano Figueroa 11.18: La serba Zabic batte la la neozelandese Andrews e la turca Ozturk elimina la bosniaca Ceric. Questo il tabellone dei sedicesimi della categoria ...

...00 Ciclismo: Giro d'Italia 2023 - Arriva il Giro a cura di Antonello Orlando ore 22:30: C.ti ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Dal kung fu al, passando per il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, ... 7 aree a tema e 6show al giorno, oltre a 20 playground gratuiti in cui cimentarsi con i ...... con il supporto organizzativo della Pgf, per "Sport Is" ricordando Fabio Falchetti", la ... dall'artistica alla ritmica, dal wushu al, dall'attività funzionale a quella posturale, dallo ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Asya Tavano cerca punti per il ranking olimpico OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale di Judo a Doha - Il calendario dei Mondiali di Judo a Doha - I tabelloni degli azzurri - Le favorite gara ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.04: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e appuntamento a domani 18.02: Arriva dunque la quarta medaglia per l'Italia con Alice Bellandi 18.01: E' or ...