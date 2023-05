LIVE Inter-Sassuolo | le formazioni ufficiali | 8 cambi per Inzaghi | giocano Brozovic e Laurienté

Rafael Leao, Rade Krunic e Messias non sono infatti entrati nella lista dei convocati, ma verranno recuperati per la sfida contro l'. Una gara da vincere a tutti i costi, dicevamo, anche se le ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Roma si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Saranno Saelemaekers, Diaz e Rebic a supportare Divock Origi come unica punta, nell'intento di proseguire l'assalto alla zona Champions - Milan attualmente 5° a - 2 proprio dall'- . L'ottimo ...

LIVE Primavera, Milan-Inter 1-2 fine pt: Esposito apre, Owusu risponde a Eletu fcinter1908

Dopo il Milan è il turno dell'Inter: i nerazzurri, dopo la vittoria sui cugini rossoneri nell'Euroderby d'andata, ospitano il Sassuolo contro cui serve fare punti per continuare la rincorsa al piazzam ...Milan-Inter U19 è l’incontro valido per la trentunesima giornata del campionato Primavera 1 2022/2023: segui LIVE la partita su Inter-News.it con la cronaca… Leggi ...