LIVE Inter-Sassuolo | 35ª giornata Serie A | segui la partita in diretta

(Di sabato 13 maggio 2023)è l’incontro valido per la trentacinquesimadiA 2022-2023:l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenata da Alessio Dionisi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potrannore latestuale a questo indirizzo:-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina),-News.it sul sito (scopri qui come ...

- Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma sabato 13 maggio alle 20.45,- Sassuolo sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K ...Rafael Leao, Rade Krunic e Messias non sono infatti entrati nella lista dei convocati, ma verranno recuperati per la sfida contro l'. Una gara da vincere a tutti i costi, dicevamo, anche se le ...LE STATISTICHE L'ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide (2N, 4P) giocate al Meazza in Serie A contro il Sassuolo - 2 - 1 nell'aprile 2021, grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martínez - ...

LIVE Primavera, Milan-Inter 1-2 fine pt: Esposito apre, Owusu risponde a Eletu fcinter1908

Il ritorno della semifinale di Champions League può tranquillamente andare. Perché adesso bisogna pensare a come stanare l’avversario di questa sera, che storicamente si ...Calcio d'inizio alle ore 20.45. A San Siro Inzaghi cerca la settima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, mentre la squadra di Dionisi vuole riprendersi dopo tre k.o. in altrettante trasferte ...