LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | Zana in una fuga di dodici uomini | il gruppo lascia andare

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.01 Tratto di saliscendi quello affrontato ora dai corridori. Si salirà fino al Passo della Scheggia prima di iniziare una lunghissima discesa verso lo spettacolare finale. 13.58 Si avvicina lo sprint intermedio di Sigillo. 13.55 Il migliore in classifica tra gliinè Warren Barguil, che ha un ritardo da Leknessund di 6’39”. 13.53 Oscar Riesebeek è segnalato a 1’20” dalla testa della corsa. Inla DSM si è messa a fare l’andatura, il cronometro segna 4’10” di ritardo. 13.51 Arriva il ricongiungimento tra i gruppetti all’attacco. Sono dunque indavanti: Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost), ...

Vinales rompe la catena all'ultimoe retrocede al 5° posto. Prossima gara il 14 maggio a Le Mans, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW LA CONFERENZA PILOTI1) ...11.18 - Primocronometrato: in testa c'è Vinales (Aprilia) in 1'31.588, secondo Bagnaia (Ducati), terzo Bezzecchi (Ducati VR46). 11.15 - Semaforo verde per la Q2 di Le Mans - Ultimi quindici ...Ecco tutte le classificheD'ITALIA, L'OTTAVA TAPPAL'ORDINE D'ARRIVO DELLA SESTA TAPPA 1) Davide Bais in 6h 08' 40'' 2) Karel Vacek - 9'' 3) Simone Petilli - 16'' 4) Remco Evenepoel - 3'10''...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: vittoria della carriera per Bais, tatticismo in gruppo OA Sport

MotoGP: Pecco ha strappato la pole a Marquez nel finale della Q1, Marini parte in prima fila. Miller si è confemrato al top con KTM ed è 4° in griglia davanti a Martìn e Vinales. Quartararo solo 13° ...Giornata movimentata per il poker live. Alle Triton Super High Roller Series Cipro era attesa la giornata conclusiva dell'evento 7-max da 20 mila dollari di buy-in. A Rozvadov erano in programma altri ...