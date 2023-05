LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | Zana e Battistella in una fuga di tredici | il gruppo insegue a 4’40”

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.54 80 km al traguardo di. 14.52 Ricordiamo i nomi deiuomini in, di cui cinque sono italiani: Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Derek Gee (Israel – Premier Tech), Toms Skujins (Trek), Carlos Verona (Movistar Team), Filippo(Jayco-AlUla), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani), Samuele(Astana), Francois Bidard (Cofidis), Oscar Riesebeek (Alpecin), Warren Barguil (Arkea Samsic), Mattia Bais (Eolo Kometa) e Alessandro Iacchi (Team Corratec). 14.50 Si vedono ora nuvole scure nel cielo sopra i corridori. Per ora non ha piovuto, ma per il finale il ...

... dalla gente, daiimprovvisati (e gratuiti) che prendono vita solo ed esclusivamente dalla ... Siamo andati a suonare in, nei pub, una cosa bellissima. Tutto gratuito, fatto solo per la voglia ...Vinales rompe la catena all'ultimoe retrocede al 5° posto. Prossima gara il 14 maggio a Le Mans, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW LA CONFERENZA PILOTI1) ...11.18 - Primocronometrato: in testa c'è Vinales (Aprilia) in 1'31.588, secondo Bagnaia (Ducati), terzo Bezzecchi (Ducati VR46). 11.15 - Semaforo verde per la Q2 di Le Mans - Ultimi quindici ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: vittoria della carriera per Bais, tatticismo in gruppo OA Sport

MotoGP: Pecco ha strappato la pole a Marquez nel finale della Q1, Marini parte in prima fila. Miller si è confemrato al top con KTM ed è 4° in griglia davanti a Martìn e Vinales. Quartararo solo 13° ...Giornata movimentata per il poker live. Alle Triton Super High Roller Series Cipro era attesa la giornata conclusiva dell'evento 7-max da 20 mila dollari di buy-in. A Rozvadov erano in programma altri ...