LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | spettacolo in questa prima parte! Gruppo distrutto

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.36 190 chilometri al traguardo. 12.35 Nel primoc’è Evenepoel, ma non ci sono Roglic e Geoghegan Hart che stanno rientrando da dietro. 12.33 Terminata la salita iniziale, plotone in discesa. 12.32 Scatenato Ben Healy che continua a scattare. 12.31 Anche Damiano Caruso davanti! Si è rotto il! 12.30il: una quarantina di uomini davanti, dietro i velocisti si staccano tutti. 12.29 Si muove Santiago Buitrago, anche Davide Formolo davanti. 12.28 Green Project-Bardiani CSF-Faizanè in netta difficoltà, si stacca anche Magli. 12.26 Si muovono anche i big! Leknessund ancora inpersona, dietro di lui Domenico ...

Ecco tutte le classifiche DEL GIRO D'ITALIA, L'OTTAVA TAPPA L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SESTA TAPPA 1) Davide Bais in 6h 08' 40'' 2) Karel Vacek - 9'' 3) Simone Petilli - 16'' 4) Remco Evenepoel - 3'10''...

Dopo il nulla di fatto dell'arrivo a Campo Imperatore, il finale movimentato di oggi può animare la classifica ...