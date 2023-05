LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | si avvicina il decisivo Muro dei Cappuccini

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.30 Splendida la posizione aerodinamica che sta tenendo Ben Healy in un tratto di pianura. Alcuni addetti ai lavori sostengono che potrebbe diventare anche un uomo da corse a tappe, perché ha grandi doti di recupero. 16.29 La Jumbo di Roglic ora sta imponendo un’andatura decisamente importante. 16.28 16 km all’arrivo. Ai -10 inizierà lo strappo dei. 2,8 km al 7,9% di pendenza media. Gli ultimi 1500 metri hanno una pendenza media del 10,6% e una punta del 19%! 16.27 Anche il gruppo maglia rosa transita sul Monte Felcino. E c’è la Jumbo-Visma di Roglic a dettare il passo. 16.26 Continua a guadagnare Healy, non si sta risparmiando. Addirittura 2 minuti sui più immediati inseguitori. E’ un ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: vittoria della carriera per Bais, tatticismo in gruppo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2023 16.04 Barguil transita in seconda posizione al GPM, 3° Zana. 16.04 35 km all'arrivo. Healy ha 1'47" di vantaggio su Zan ...