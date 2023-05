LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | la fuga con Zana e Battistella supera i 5? di margine

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.12 I fuggitivi si stanno mettendo alle spalle il comune di Cagli. 15.10ti i -65 dal traguardo, sempre più vicini alla zona di corsa più interessante di oggi con le due salite dei Cappuccini e il Cesane. 15.07 Tra i tredici fuggitivi, curiosamente, due fratelli di vincitori di tappa di quest’anno, Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroen) e Mattia Bais (Eolo-Kometa). Saranno probabilmente gli ultimi a mollare per ottenere lo stesso risultato del sangue del loro sangue. 15.04 Altro leggero aumento diper Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Derek Gee (Israel – Premier Tech), Toms Skujins (Trek), Carlos Verona (Movistar Team), Filippo ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: vittoria della carriera per Bais, tatticismo in gruppo OA Sport

