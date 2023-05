LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | Healy dà spettacolo | tra poco il Muro dei Cappuccini

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.10 30 km all’arrivo,non si sta prendendo rischi in discesa. Giustamente. Mantiene 1’38” sui più immediati inseguitori e 5’29” sul gruppo maglia rosa. 16.08 Anche il gruppo maglia rosa al GPM di Colle delle Cesane. 16.08 Ora 11 km di discesa. Ricordiamo che i corridori dovranno affrontare nuovamente ildei. 16.06 Caruso sembra decisamente brillante nelle prime posizioni del gruppo dei favoriti. 16.05 Si è fatta da parte la Jumbo-Visma dopo un breve forcing. Ora c’è davanti la Ineos-Grenadiers. 16.04 Barguil transita in seconda posizione al GPM, 3° Zana. 16.04 35 km all’arrivo.ha 1’47” di vantaggio su Zana, Bais, Gee, Verona ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: vittoria della carriera per Bais, tatticismo in gruppo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2023 16.04 Barguil transita in seconda posizione al GPM, 3° Zana. 16.04 35 km all'arrivo. Healy ha 1'47" di vantaggio su Zan ...