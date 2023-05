LIVE Giro d’Italia 2023 | Terni-Fossombrone in DIRETTA | attacca Roglic sui Cappuccini!

(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.50 Evenepoel ha ripreso Leknessund. Ha solo 3? di ritardo da. 16.49 ALTRO SCATTO DI! Leknessund sembra al gancio. Evenepoel sale con il suo passo, ma non ha il cambio di ritmo. 16.48e Leknessund staccano Kaemna, ma sta tornando sotto Evenepoel! 16.47! Evenepoel fa fatica e perde qualche metro! Solo Kaemna e Leknessund a ruota dello sloveno! 16.47 Pedala bene, benissimo anche Leknessund. Risale Caruso. 16.46 Anche il gruppo ha iniziato lo strappo, forcing della Bora! 16.46 Healy transita al GPM dei Cappuccini. Gee sta andando a riprendere Zana. Il campione ...

Jorge Martin ce l'ha fatta. Lui, da sempre velocissimo sulsecco e nei primi giri di gara, è riuscito a vincere la sua prima Sprint Race nel quinto appuntamento stagionale in corso a Le Mans . Davanti a tutti in Francia dopo 13 giri ci è arrivato così lo ...I rosa hanno pagato per le solite ingenuità: prima una 'dormita' su rimessa laterale; poi la doppia ammonizione di Marconi neldi tre minuti, che ha indirizzato la partita completamente a favore ...... ore 22:00, con musicarock'n'roll. Di seguito il programma della 'Motomarea 2023': Sabato 27 maggio ore 10:00 apertura iscrizioni ore 11:00 esibizione stunt - men ore 12:00 partenza...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: vittoria della carriera per Bais, tatticismo in gruppo OA Sport

Il racconto dell'ottava tappa del 106° Giro d'Italia, Terni-Fossombrone. Il tracciato, le difficoltà e poi la cronaca diretta delle fasi principali della corsa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2023 16.04 Barguil transita in seconda posizione al GPM, 3° Zana. 16.04 35 km all'arrivo. Healy ha 1'47" di vantaggio su Zan ...