(Di sabato 13 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match tra Marcoe Roberto Baustista, valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro cerca unadicontro il favorito spagnolo. Secondo match aper l’azzurro Marco, che dopo aver esordito superando lo statunitense Mackenzie McDonald (6-3 7-5 in un’ora e trentasei minuti di gioco) va a caccia di una difficile qualificazione ai sedicesimi di finale sulla Grand Stand Arena, dove di fronte ilavrà il temibile spagnolo Roberto Baustista-, numero 25 della ...

Marcoinvece ha battuto in due set lo statunitense Mackenzie McDonald in due set e avrà ... L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis saràsu due ...Oltre a Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego eora c'è anche il nativo di Sanremo, che ha ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima ...Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno trae McDonald garantendo ai ...

LIVE Cecchinato-Bautista Agut, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il siciliano sogna una vittoria di prestigio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Marco Cecchinato e Roberto Baustista Agut, valido per il secondo ...Ancora poche ore e poi Marco Cecchinato scenderà in campo per disputare il suo secondo turno agli Internazionali d'Italia 2023. L'italiano classe 1992 affronterà nell'ultimo match odierno sul Grand St ...