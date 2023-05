LIVE Cecchinato-Bautista Agut | ATP Roma 2023 in DIRETTA | cancellata la sessione serale | si torna in campo domani

Ora attesa per Marcocontro Bautista Agut e per il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi . Segui la giornata in diretta .Sulla Grand Stand Arena, Marcoal secondo incontro dopo la vittoria su Mackenzie ... Il torneo maschile saràsu due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno , mentre i doppi ...Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno trae Bautista - Agut ...

LIVE Cecchinato-Bautista Agut, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il siciliano sogna una vittoria di prestigio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Programma momentaneamente fermo a Roma causa pioggia, prima del match tra Cecchinato e Bautista-Agut sulla Grand Stand Arena ci sarà da terminare l'inco ...È il giorno del debutto del numero 2 al mondo, che sfida il connazionale. In campo quattro italiani: Sonego, Cecchinato e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi ...