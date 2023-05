LIVE – Alessandria-San Donato Tavarnelle 0-1 | ritorno playout Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 13 maggio 2023) Ladi-San, match deldeidi. Nel girone B i piemontesi sono vicini all’obiettivo salvezza perché hanno vinto all’andata e possono persino permettersi di perdere col minimo scarto, invece gli ospiti per evitare la retrocessione possono solo vincere con due reti o più di scarto. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 13 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH-San0-1 (44? Sepe) 73? – Gara molto cattiva ora, ammonito anche Martignago. 69? – Continuano i cambi, ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- SAN DONATO ]: Guidetti L., Liverani L. (Portiere), Rota A. (dal 1' st Guidetti L.), Sabbione A., Checchi L., Sini S., Baldi ...- SAN DONATO TAVARNELLE 0 - 1 INTERVALLO Il primo tempo trae San Donato Tavarnelle termina in maniera soprendente, con un gol di Sepe al 43 . L'ha avuto ......00 Venezia - Perugia 14:00 Frosinone - Genoa 16:15 ITALIA SERIE C - PLAY OUT ACR Messina - Gelbison 15:00 Vis Pesaro - Imolese Rinviata Mantova - AlbinoLeffe 17:00- San Donato 17:30 ...

Alessandria-San Donato Tavarnelle 0-0 (LIVE) Radio Gold

Tutto pronto allo stadio "Giuseppe Moccagatta" per il ritorno dei play-out di Serie C girone B Alessandria-San Donato Tavarnelle (LIVE MATCH su TuttoC a partire dalle ore 17.30). Padroni ...ALESSANDRIA - È tutto pronto allo Stadio Moccagatta per la diretta testuale della partita di ritorno dei playout di Serie C girone B tra l'Alessandria e ...