LIVE – Alessandria-San Donato Tavarnelle 0-0 | ritorno playout Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 13 maggio 2023) Ladi-San, match deldeidi. Nel girone B i piemontesi sono vicini all’obiettivo salvezza perché hanno vinto all’andata e possono persino permettersi di perdere col minimo scarto, invece gli ospiti per evitare la retrocessione possono solo vincere con due reti o più di scarto. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 13 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH-San0-0 1? – Partiti. Al via il match trae San ...

- SAN DONATO TAVARNELLE 0 - 0 (calcio d'inizio ore 17:30) FORMAZIONI(4 - 3 - 2 - 1) : Liverani; Rota, Checchi, Sabbione, Sini; Mionic, Nichetti, Speranza; Lamesta, ......00 Venezia - Perugia 14:00 Frosinone - Genoa 16:15 ITALIA SERIE C - PLAY OUT ACR Messina - Gelbison 15:00 Vis Pesaro - Imolese Rinviata Mantova - AlbinoLeffe 17:00- San Donato 17:30 ...... Serie Bkt, Serie C e tutto lo sportsu DAZN Attiva DAZN e scopri le altre offerte aggiornate ... invece, lascerà il girone A ore 17:30 Calcio Serie C Playout Ritorno:vs San Donato ...

Alessandria-San Donato Tavarnelle 0-0 (LIVE) Radio Gold

ALESSANDRIA - È tutto pronto allo Stadio Moccagatta per la diretta testuale della partita di ritorno dei playout di Serie C girone B tra l'Alessandria e ...Match da dentro o fuori allo stadio "Giuseppe Moccagatta", teatro del ritorno della finale play-out tra Alessandria e San Donato Tavarnelle: il fischio di inizio è in programma ...