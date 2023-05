L’Inter può diventare ricchissima | ecco l’ipotesi da brividi

(Di sabato 13 maggio 2023) Il futuro delè ancora incerto, macosa potrebbe accadere al club nerazzurro: i tifosi attendono.è ancora in corsa per due trofei questa stagione e per la qualificazione alla prossima Champions League. La semifinale d’andata della massima competizione continentale ha dato grande linfa ai nerazzurri di Simone Inzaghi, ma, indipendentemente da come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

della Lega Serie A Luigi De Siervo e'assessore al comune di ... gara di ritorno della semifinale di Champions- Milan. 'Un ... contro una tra City e Real, in una gara seccasuccedere di ...... che resta per ora terza in classifica ma che domaniessere ...terza in classifica ma che domaniessere scavalcata dall'... poi anche De Bruyne incanta: pari tra Real e City'attaccante ...... dopo che il Lecce aveva assaporato'impresa buona per la ...biancocelesti ora devono temere domani il sorpasso da parte dell', ...bravo a ricacciare via diversi palloni vaganti in area ma non...