L’intelligenza artificiale potrebbe arrivare a dominare il mondo? È una ipotesi

(Di sabato 13 maggio 2023) di Franco Failliil, come fa in qualche apocalittica previsione fantascientifica? È una. Quella che invece è una certezza è che influisce sull’evoluzione della nostra specie nel senso che ci trasforma ancora una volta, realmente e concretamente, in qualcosa di sostanzialmente diverso da ciò che eravamo solo qualche secolo o qualche anno fa. Quale è stata la strada che abbiamo percorso fin qui? Un punto di vistaessere quello di considerare che: – la scrittura ci ha liberato dalla necessità di ricordare quel che ci serve; – la motorizzazione di massa ci ha liberato dalla necessità di camminare e di pedalare; – la produzione industriale ci ha liberato dalla necessità di saper ...