L’incantesimo di Zelensky | per qualche ora l’Italia è sembrata uno Stato Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di sabato 13 maggio 2023) Diciamo la verità, nelche “non ha mai terminato una guerra con gli alleati con cui l’ha iniziata”, neldei “giri di valzer”, neldel machiavellismo, del doppiopesismo, della furbizia estrema, dell’indisponibilità al sacrificio e dell’idealismo cattocomunista poteva andare peggio. Molto peggio. Potevano esserci le strade di Roma ingombre di una folla intenta a sveltonare bandiere rosse, o nere, o arcobaleno, o rosse, nere e arcobaleno insieme. Poteva essere diffuso un video in cui Silvio Berlusconi celebrava la trasparenza cristallina della vodka russa. Mattei Salvini, invece di limitarsi a twittare contro “l’ennesima norma europea senza buonsenso” come in effetti ha fatto, poteva presentarsi a Ciampino giusto per rifiutarsi di stringere la mano davanti alle telecamere all’ospite “straniero”. Elly Schlein e ...