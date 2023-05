L' incantesimo di Zelensky | oggi l' Italia è sembrata uno Stato Il corsivo di Cangini

Il presidente ucraino Volodymyrè, dunque, giunto a Roma e per qualche ora l'Italia è ... Un fatto raro, praticamente un. Come si conviene nei momenti eccezionali, e come impone il ...Il presidente ucraino Volodymyrè, dunque, giunto a Roma e per qualche ora l'Italia è ... Un fatto raro, praticamente un. Come si conviene nei momenti eccezionali, e come impone il ...

L’incantesimo di Zelensky, oggi l’Italia è sembrata uno Stato. Il ... Formiche.net

Diciamo la verità, nell’Italia che “non ha mai terminato una guerra con gli alleati con cui l’ha iniziata”, nell’Italia dei “giri di valzer”, nell’Italia del machiavellismo, del doppiopesismo, della f ...