Ligue 1 | vince lo Strasburgo LIVE | PSG-Ajaccio 3-0

(Di sabato 13 maggio 2023) Giornata 35 di1 in Francia. Il turno in cui torna Messi e il Psg non può permettersi di sbagliare: la squadra di Galtier ospita...

...reti in1 (agganciato Openda oggi a secco, - 5 da Mbappé), ma stavolta non basta per evitare la sconfitta al suo Reims: nell'anticipo della 35a giornata del campionato francese i l Lens2 ...Presi in considerazione tanti campionati diversi e precisamente la Bundesliga e la 3 Liga tedesche, la Premier League e Championship inglesi, la1 e2 francesi, la Primeira Liga e Segunda ...... sono stati capaci di segnare quattro gol a testa, un evento avvenuto solo un'altra volta in... l'attaccante del Montpellier va ancora a segno: Wahi, infatti, riceve palla a centrocampo,un ...

Ligue 1: vince lo Strasburgo. Alle 21 LIVE: PSG-Ajaccio | Estero ... Calciomercato.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...l'Ajaccio non vince dalla gara del 26 febbraio contro il Troyes. Sette sconfitte e soli due pareggi nelle ultime nove, risultati che hanno fatto scivolare i corsi al terzultimo posto con 23 punti. A ...