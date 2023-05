Ligue 1 2022 2023 | il Psg travolge 5-0 l’Ajaccio | titolo più vicino

(Di sabato 13 maggio 2023) È un roboante 5-0 quello con cui il Paris Saint-Germain, nella 35esima giornata di, ha sconfittoe si è riportato a +6 dal Lens secondo, con l’undicesimo scudetto che ormai dista solamente quattro punti, da ottenere nelle ultime tre giornate e qualora i rivali vincano tutte le tre partite a loro rimaste. Il match è stato già indirizzato nel primo tempo, con le reti di Fabian Ruiz al 22? e di Achraf Hakimi al 33? a mandare gli uomini di Christophe Galtier al riposo in vantaggio per 2-0. Il team della capitale, poi, è tornato in campo con ancora tanta fame e ha travolto i meno quotati avversari, con la doppietta di Kylian Mbappe tra il 47? e il 54?, più l’autorete di Mohamed Youssouf a chiudere i conti definitivamente. Un po’ di scintille nel finale, con le espulsioni di Hakimi nei padroni di ...

Le formazioni ufficiali di PSG e Ajaccio, sfida valida per la trentacinquesima giornata di/2023. Sono giornate complicate per il club parigino, tra contestazioni dei tifosi e quanto accaduto con Lionel Messi. Intanto il Lens vincendo nell'anticipo del venerdì si è portato a

Il 2022/23 di Achraf Hakimi ha conosciuto tante sfumature. Dalla gioia della cavalcata col Marocco ai Mondiali in Qatar alla polvere dell'indagine in cui è stato coinvolto per violenza sessuale ai dan