L' evento di Coripet e Fiera Milano per promuovere il recupero delle bottiglie di plastica

(Di sabato 13 maggio 2023) (Agenzia Vista), 12 maggio 2023collaborano per incentivare ildiPET vendute presso il quartiere espositivo. Asono presenti, infatti, tre eco-compattatori dedicati alla raccolta in filiera controllata dellaPET. Attraverso un circuito di fidelizzazione dedicato a tutti coloro che depositano lenegli eco-compattatori,coinvolgono il pubblico dellain un progetto di grande impatto ambientale, operando per migliorare gli aspetti più significativi legati alla gestione dei rifiuti presso il quartiere ...

In tal modo la collaborazione con il, in occasione di untradizionale per Roma come il Concertone del Primo Maggio, ha spiegato Alfonsi 'ci aiuta a sensibilizzare la città sul tema ...Una collaborazione, quella con, che in occasione di untradizionale per Roma come il Concertone del Primo Maggio, ci aiuta a sensibilizzare la città sul tema della raccolta ...A margine dell'"La sostenibilità diventa un'arte", organizzato danell'ambito della manifestazione 'Canale a Colori', che per il secondo anno anima i Navigli con eventi, colori e giochi di luce nei ...

L'evento di Coripet e Fiera Milano per promuovere il recupero delle ... Tiscali Notizie

(Agenzia Vista) Milano, 12 maggio 2023 Fiera Milano e CORIPET collaborano per incentivare il recupero delle bottiglie di plastica PET vendute ...Fiera Milano e CORIPET collaborano per incentivare il recupero delle bottiglie di plastica PET vendute presso il quartiere espositivo. A Fiera Milano sono presenti, infatti, tre eco-compattatori dedic ...