L' esordio di Alcaraz | ' Onorato dall' affetto di Roma'

Tutto pronto per la q uarta giornata degli Internazionali d'Italia al Foro Italico.a Roma per Carlos, che ha battuto il connazionale Ramos Vinolas . Riflettori puntati sui quattro azzurri in campo: Lorenzo Sonego sfida Nishioka, Marco Cecchinato affronta Bautista ...Entrando nel dettaglio tecnico, c'è un piccolo particolare chenon fa difficoltà a mettere in evidenza: "Essere imprevedibile in campo per me è molto importante. E una parte di questa ...Nel suoassoluto agli Internazionali BNL d'Italia, Carlosha sconfitto in due set il connazionale Albert Ramos. Grazie a questo successo, lo spagnolo si è garantito l'aritmetico ritorno al ...

ATP Roma. Alcaraz ok all’esordio: il ranking incoronerà Carlos III oktennis

Carlos Alcaraz aveva battuto Albert Ramos tre anni fa a Rio de Janeiro , quando arrivò la sua prima vittoria nel circuito maggiore. Oggi il ...Con questa vittoria Carlos si assicura con certezza la possibilità di ritornare numero uno al mondo. Il ventenne talento del tennis mondiale ha parlato in conferenza stampa ed ha svelato le sue ...