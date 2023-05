Legge Saman | ora lo Stato è pronto a proteggere chi fugge dai matrimoni forzati

(Di sabato 13 maggio 2023) La proposta diche ho presentato anche nella scorsa legislatura è stata approvata definitivamente alla Camera la scorsa settimana, seppure all’interno di un decreto del governo che possiamo definire incivile, razzista e disumano. Questaè uno spiraglio di luce tra i disastri del Governo, che continua a non ascoltare e a non confrontarsi con nessuno. Adesso grazie alla miasarà possibile concedere il permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione alo, in modo da evitare quanto capitò aAbbas, la ragazza diciottenne pakistana residente in provincia di Reggio Emilia.aveva fatto tutto quello che lochiede di fare in caso di violenza, aveva denunciato la famiglia, le minacce e le ...

L'identificazione della vittima "è stata raggiunta a mezzo del confronto di immagini ante - mortem e post - mortem", sinella relazione, e in particolare confrontando gli elementi dentari. 'Se ......umani rinvenuti a Novellara (Reggio Emilia) il 27 novembre 2022 "sono da identificarsi in... Per quanto riguarda la causa e dinamica del decesso, sinella relazione che hanno stilato ......all'accostamento e sovrapposizione degli elementi dentari visibili in foto e video - sinella ... Lo stesso parente interlocutore del padre di, che avrebbe ricevuto anche alcune telefonate ...

La tesi è stata esposta dall'anatomopatologa nell'aula di Corte d'Assisi di Reggio Emilia. Il padre di Saman, che doveva essere presente in videocollegamento dal Pakistan, non si è presentato ...