Le più belle canzoni di Stevie Wonder | Superstition | Pastime Paradise e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Le piùdiinsegnano ancora tanto. Se da una parteè stata mash-up-pata con Sad But True dei Metallica in modo magistrale dal produttore Wax Audio, dall’altra c’è quellariportata al successo da Coolio grazie al sample presente nell’iconica Gangsta’s. Non solo polistrumentista e voce internazionale del soul e dell’r’n’b:si è sempre esposto contro ingiustizie e razzismo. Lo dimostra il duetto con Paul McCartney in Ebony And Ivory, ancora oggi una delle metafore piùsull’uguaglianza.(1972) Tra le piùdi...