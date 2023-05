Le pagelle di Spezia-Milan 2-0 | disastro rossonero!

(Di sabato 13 maggio 2023) Riportiamo ledel match tra. Al Picco i rossoneri allenati da Pioli sprofondano sempre più nell’abisso, dopo la sconfitta nell’Euroderby arriva un altro risultato negativo nel percorso dei rossoneri. Da sottolineare lese prestazioni di Rebic e Pobega, malissimo anche Stefano Pioli. Maldini e Massara dovranno, necessariamente, fare delle valutazioni. Per i liguri, invece, tre punti fondamentali nella corsa salvezza. LediArbitro: Doveri 5 – Il suo ego prende il sopravvento in troppe occasioni durante la gara, estrae un cartellino rosso inspiegabile per il preparatore dei portieri spezzino. Interrompe un contropiede pericoloso dei liguri per ammonire Diaz per proteste, scelte assurde....

6.5 Dragowski I pericoli nel primo tempo arrivano sui tiri da fuori: uno lo para il palo, gli altri due li disinnesca lui. 7 Wisniewski Non è certo agile, però efficace in marcatura sì e nelle ...Commenta per primo- Milan 2 - 0 Dragowski 6,5: sempre attento in ogni situazione.. Ampadu: 7: annulla chiunque. Wisniewski 7,5: in crescita da oltre un mese. Bagna il suo primo gol in serie A sbloccando il match ...Rebi 4,5 : in linea con il suo campionato mediocre, anche a Lanon combina nulla. (Dal 26' st Giroud 5: si va vedere solo per un accenno di rissa nel finale) All. Pioli 4,5: sbaglia tutte le ...

