(Di sabato 13 maggio 2023) L’Oms dichiara terminata l’emergenza per la pandemia da covid-19 e quella per la diffusione del virus mpox, creato un “pangenoma” dal dna di 47 persone, un vaccino promettente contro il cancro al pancreas: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti - 13/05/2023 Internazionale

ASCOLI - Il compositore ascolano Giovanni Allevi, attualmente in cura per combattere una grave malattia, non ha voluto dimenticare chi gli è sempre attorno con amore. In occasione ...Lo sceneggiatore di fumetti sta per festeggiare l’uscita dell’albo numero 400 del suo personaggio più famoso: «Sono curioso come il mio Martin» ...